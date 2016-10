Trickfilmfestival lockt bis Sonntag mit über 100 Beiträgen

102 Filme aus 22 Ländern stehen seit (dem heutigen) Donnerstag im Mittelpunkt des Internationalen Trickfilmwochenendes in Wiesbaden. „Trickfilm heißt nicht unbedingt Filme für Kinder”, betonte Veranstalter Joachim Kreck. Unter dem Motto „Best of International Animation 2015/2016” biete das Festival bis Sonntag vielmehr eine breite Palette an Werbe-, Kinder- und experimentellen Filmen. Am stärksten vertreten sind Beiträge aus Deutschland, Großbritannien, den USA und Frankreich. Die beliebtesten Filme werden mit Publikumspreisen ausgezeichnet.

Zudem lockt das Festival mit einer Werkschau, die dem preisgekrönten israelischen Trickfilmkünstler Gil Alkabetz gewidmet ist. Der in Stuttgart lebende Filmemacher erlangte mit seinem Zeichenstil und seinen komplexen, mit schwarzem Humor gespickten Geschichten internationale Berühmtheit. Zu seinen bekanntesten Werken gehören „Swamp”, „Morir de Amor”, „Rubicon” und die Trickfilmsequenzen in dem Kinofilm „Lola rennt”. Das Trickfilmwochenende findet in diesem Jahr bereits zum 18. Mal statt.

(dpa)