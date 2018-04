Trotz Absage viele Teilnehmer zu NSU-Opfer-Gedenken erwartet

Trotz der Absage der Stadt Kassel werden am (morgigen) Freitag viele Teilnehmer zu einer Gedenkveranstaltung für das NSU-Opfer Halit Yozgat erwartet. „Es gibt ein sehr großes Interesse, wie wir es noch nie erlebt haben”, sagte ein Sprecher der Initiative „6. April” am Donnerstag. Eine Zahl nannte er nicht. In der Vergangenheit hatten meist mehrere Hundert Menschen teilgenommen. Kassel hatte wegen Sicherheitsbedenken eine städtische Veranstaltung abgesagt. Die Initiative, die sich für die Aufarbeitung der NSU-Morde einsetzt, hält an ihrer Kundgebung fest.

Unterstützung bekommt sie von der Türkischen Gemeinde in Deutschland (TGD). Die Interessenvertretung türkischstämmiger Deutscher und in Deutschland lebender Türken will nach Kassel kommen. Der Bundesvorsitzende Atila Karabörklü kritisierte die Absage der Stadt Kassel: „Familie Yozgat wurde der Sohn genommen. Jetzt wird der Familie auch noch die öffentliche Stimme genommen.” Die Aufarbeitung der NSU-Taten höre nicht mit den Untersuchungsausschüssen oder dem NSU-Prozess auf. „Die Aufarbeitung fängt jetzt erst an”, sagte er.

Zuvor hatte eine Gruppe von 59 teils prominenten Kasselern dazu aufgerufen, an der Gedenkveranstaltung teilzunehmen. Geplant ist laut den Organisatoren, schweigend Blumen auf dem Halitplatz niederzulegen. Der am 6. April 2006 mutmaßlich von der rechtsextremen Terrorgruppe NSU ermordete Yozgat war türkischer Abstammung. Die Stadt hat Störungen der Gedenkveranstaltung durch antitürkische Proteste befürchtet. Die Polizei kündigte an, am Freitag „mit ausreichend Polizeikräften” vor Ort zu sein, um für die Sicherheit zu sorgen.

