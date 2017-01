Kreis Bergstraße: Tuberkulose-Fall in Kindergarten

Das an Tuberkulose erkrankte Kind in Südhessen hat im Kindergarten niemanden angesteckt. Wie eine Sprecherin des Kreises Bergstraße am Freitag berichtete, liegen nun die Untersuchungsergebnisse aller 47 Kindergartenkinder vor, die in der Einrichtung in Mörlenbach mit dem erkrankten Kind in Kontakt waren. „Das Ergebnis war bei allen negativ”, sagte Alexandra Schmitt der Deutschen Presse-Agentur. Das drei Jahre alte Kind, bei dem offene Tuberkulose festgestellt worden war, sei auf dem Weg der Besserung. Es sei aus dem Krankenhaus entlassen worden, werde aber weiter ärztlich überwacht. Bei dem zwölf Jahre alten Geschwisterkind hatte sich der TBC-Verdacht nicht bestätigt. (dpa)

