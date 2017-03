Türkischer Außenminister kommt nach Hamburg

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu kommt an diesem Dienstag nach Hamburg. Das bestätigte die Polizei am Sonntag. Weitere Details nannte die Polizei nicht. Es werde nun eine Lagebeurteilung vorgenommen.

Cavusoglu will sich in den kommenden Tagen auch mit seinem deutschen Amtskollegen Sigmar Gabriel (SPD) treffen, um den Streit zwischen Berlin und Ankara um die Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland zu entschärfen.

Die Auseinandersetzung geht bereits seit Tagen. Trotz der heftigen Kritik daran wollte der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci an diesem Sonntagabend in einem Kölner Hotel auftreten, um für das von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem in der Türkei zu werben.

(dpa)