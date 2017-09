Bundestagswahl 2017: Türkischstämmige Abgeordnete rufen zum Wählen auf

Die vier türkischstämmigen Abgeordneten im Hessischen Landtag haben Hessens Bürger mit türkischen Wurzeln zur Teilnahme an der Bundestagswahl am 24. September aufgerufen. Mit ihrer Stimme sollten diese Wähler die Demokratie und Freiheit in Deutschland stärken, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Aufruf von Handan Özgüven, Turgut Yüksel (beide SPD), Mürvet Öztürk (fraktionslos) und Ismail Tipi (CDU).

„Das Wahlrecht ist als Grundrecht ein hohes Gut, das man nicht verschwenden darf. Eine hohe Wahlbeteiligung ist der beste Weg eine Demokratie mitzugestalten und zu stärken”, erklärten die Abgeordneten. Auch wenn man nicht mit allen politischen Entscheidungen einverstanden sei, wäre es der falsche Weg, der Wahl fern zu bleiben.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte im vergangenen Monat seine Landsleute in Deutschland aufgefordert, weder die Christdemokraten, noch die SPD, noch die Grünen zu wählen. „Das sind alles Türkeifeinde”, hatte er wörtlich gesagt.

(dpa)