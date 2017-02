Türsteher aus Hessen sollen Lizenzen verlieren

Etwa 50 Sicherheitsleute aus der Türsteherszene in Hessen sollen ihre in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) ausgestellten IHK-Lizenzen wieder verlieren. Das entsprechende Rücknahmeverfahren werde jetzt eingeleitet, sagte die Justiziarin der Neubrandenburger Industrie- und Handelskammer (IHK), Heide Klopp, am Freitag. Hintergrund ist ein 2014 bekannt gewordener Bestechungsskandal bei IHK-Prüfungen. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Stralsund sagte, wurden Strafbefehle wegen Falschbeurkundung gegen vier Prüfer erlassen.

Davon sind inzwischen drei Strafbefehle rechtskräftig. Ein 62-jähriger Prüfer aus Vorpommern habe Rechtsmittel gegen seinen Strafbefehl eingelegt. Die dubiosen Praktiken waren bei Ermittlungen des Landeskriminalamtes Hessen gegen Rocker der Hells Angels aufgefallen.

(dpa)