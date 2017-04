Tunnelsperrung und U-Bahn-Ausfälle in Frankfurt zu Ostern

Fahrgäste, die üblicherweise mit der U-Bahn zwischen dem Frankfurter Südbahnhof und der Haltestelle Miquel-/Adickesallee unterwegs sind, müssen sich an den Ostertagen auf längere Fahrzeiten und andere Verkehrsmittel einstellen. Wegen Gleisschleifarbeiten wird der U-Bahn-Tunnel gesperrt. Die Linie U8 entfällt nach Angaben der Verkehrsgesellschaft VGF, auf den Strecken der U1, U2 und U3 werden streckenweise Busse eingesetzt. Die Ersatzhaltestellen befinden sich in der Regel nahe der üblichen U-Bahn-Stationen. Die U9 wiederum ist in dichterer Taktung unterwegs.

Nach VGF-Angaben werden die Arbeiten zwischen Freitag um zwei Uhr morgens und dem 18. April gegen drei Uhr morgens durchgeführt. Es müsse von längeren Reisezeiten ausgegangen werden. Fahrgäste können sich auch in der elektronischen Verbindungsauskunft über die Änderungen informieren.

(dpa)