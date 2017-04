U-Bahn-Fahrgast brutal attackiert: Prozess wegen Totschlag

Mehr Geld für den Hund: Gericht billigt Steuererhöhung

Wiesbaden. Wer in Wiesbaden einen Hund halten möchte, muss tiefer in die Tasche greifen. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden teilte am Dienstag mit, dass die Erhöhung der Hundesteuer von 98 auf 180 Euro pro Hund und Jahr rechtmäßig sei. mehr