U-Bahn mit Druckluftwaffe oder Schleuder beschossen

Ein Zug der U-Bahn-Linie 5 ist am Samstag in Frankfurt von Unbekannten beschossen worden. Nach ersten Erkenntnissen sei am Vormittag mit einer Druckluftwaffe oder einer Schleuder auf ein Fenster der Bahn geschossen worden, sagte ein Polizeisprecher. Dabei wurde die Scheibe beschädigt, nicht aber zerstört. Die rund 30 Fahrgäste blieben unverletzt. Sie mussten an der Haltstelle „Deutsche Nationalbibliothek” den Zug verlassen. Die U-Bahn wurde nach der Spurensicherung in das Depot gefahren. Ob aus einer der umliegenden Wohnungen geschossen wurde, war zunächst unklar. Die „Hessenschau” hatte zuvor darüber berichtet.

(dpa)