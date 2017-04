U-Bahnen fahren nach Panne wieder: Ursache noch gesucht

Nach der Panne einer U-Bahn im Frankfurter Stadtteil Dornbusch sucht die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) nun nach der Ursache. Die sei noch unklar, sagte ein VGF-Sprecher am Mittwoch. Seit dem Betriebsbeginn am Mittwoch gebe es auf den betroffenen Linien U1, U2, U3 und U8 indes keine Probleme mehr. Am Vorabend hatte ein Zug zwischen den Haltestellen Dornbusch und Hügelstraße zwei Stromabnehmer verloren und die Oberleitung auf einer Länge von rund 600 Metern beschädigt. Drei andere Züge blieben deswegen auf der Strecke liegen, rund 500 Fahrgäste mussten aussteigen. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

(dpa)