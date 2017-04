U-Bahnzüge bleiben nach Havarie liegen

Fraport übernimmt Betrieb von 14 griechischer Flughäfen

Frankfurt/Main. Nach monatelangen Verzögerungen hat Fraport am Dienstag offiziell den Betrieb von 14 griechischen Regionalflughäfen übernommen. Dazu wurde die Konzessionsgebühr in Höhe von 1,234 Milliarden Euro an mehr