U21 gewinnt 3:0 gegen die Slowakei

Stefan Kuntz hat einen perfekten Einstand als neuer Trainer der U21-Nationalmannschaft gefeiert. Die DFB-Auswahl gewann am Freitag ihr erstes Testspiel in der neuen Fußball-Saison gegen die Slowakei mit 3:0 (2:0) und schaffte damit den neunten Sieg in Serie. Vor 6890 Zuschauern im Auestadion in Kassel erzielten Grischa Prömel (4.), Niklas Stark (40.) und Levin Öztunali (90.+1) die Treffer für die Mannschaft, in der eine ganze Reihe von Stammspielern und Olympia-Fahrern fehlte. Am nächsten Dienstag spielt die deutsche Mannschaft in der EM-Qualifikation in Seinäjoki gegen Finnland (18.00 Uhr/n-tv).

(dpa)