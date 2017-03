Über 100 Strohballen in Flammen: Vermutlich Brandstiftung

Vermutlich Brandstifter haben im Marburger Stadtteil Elnhausen mindestens 120 Strohballen angezündet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, untersuchen Ermittler das Feld, auf dem die Ballen brannten, da es Hinweise auf Brandstiftung gibt. Zum einen hätten Ballen in der Nacht zum Samstag an verschiedenen Stellen gebrannt, zum anderen hätten Zeugen einen Wagen zur fraglichen Zeit nahe dem Tatort beobachtet, heiß es. Die Polizei hatte daher einen mit Wärmebildkamera ausgerüsteten Hubschrauber losgeschickt, um mögliche Täter zu ermitteln. Die Suche blieb erfolglos. Wie die Polizei weiter berichtete, ließ die Feuerwehr die Strohballen kontrolliert abbrennen.

(dpa)