Über 300 000 Schülertickets in Hessen verkauft

Fluglärm: Geplagte Kommunen sollen Entschädigung bekommen

Wiesbaden. Hessen will Kommunen weiter finanziell entschädigen, die besonders vom Lärm am Frankfurter Flughafen betroffen sind. Nach dem am Dienstag im Wiesbadener Landtag in erster Lesung debattierten Gesetzentwurf mehr