Über drei Millionen Wohnungen: Drei Viertel in Landkreisen

In Hessen gibt es zum ersten Mal mehr als drei Millionen Wohnungen. Rund 18 400 seien 2016 unterm Strich dazu gekommen, teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Montag mit. Dies entspreche einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nur etwa jede vierte Wohnung liegt in einer der fünf kreisfreien Städte, wo der Bedarf besonders groß ist. Außer Frankfurt und Darmstadt gehören dazu Wiesbaden, Offenbach und Kassel. Drei Viertel aller Wohnungen befinden sich dagegen in den Landkreisen.

Die durchschnittliche Wohnfläche liegt weiterhin bei etwa 96 Quadratmetern. Dabei sind die Wohnungen in den kreisfreien Städten mit durchschnittlich 76,8 Quadratmetern deutlich kleiner als die in den Landkreisen (103,2 Quadratmeter). Bei rund sechs Millionen Einwohnern leben statistisch gesehen durchschnittlich zwei Menschen in einer Wohnung.

Die meisten der 18 400 neuen Wohnungen (fast 12 500) sind in Mehrfamilienhäusern entstanden. 16 600 Wohnungen wurden neu gebaut. 15 300 sind durch einen Umbau entstanden. Zugleich fielen durch Umbauten und Abriss 13 500 Wohnungen weg.

Fast zwei Drittel aller Wohnungen (63 Prozent) befinden sich im Regierungsbezirk Darmstadt. Jede Fünfte liegt im Regierungsbezirk Kassel und knapp 17 Prozent in Mittelhessen.

(dpa)