Überfall an Straßenbahnstation: Versuchte Tötung mit Messer

Mehrere Männer haben an einer Frankfurter Straßenbahnhaltestelle einen 27-Jährigen mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die fünf- bis achtköpfige Gruppe habe dem Mann an der Endhaltestelle Gravensteiner Platz im Stadtteil Preungesheim aufgelauert, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann erlitt in der Nacht auf Montag Stichverletzungen an Oberarm, Brust und Rücken. „Die Hintergründe der Tat sind noch unklar”, sagte der Polizeisprecher. „Wir nehmen derzeit aber an, dass sich Täter und Opfer gekannt haben.” Die Täter konnten unerkannt flüchten, die Polizei fahndet derzeit nach ihnen.

(dpa)