Überfall auf 80-Jährige: Hinweise nach „XY”-Sendung

Fast zehn Monate nach einem Raubüberfall auf eine 80-jährige Frau in Dietzenbach bei Offenbach hat die Polizei neue Ermittlungsansätze. Nach der ZDF-Ausstrahlung „Aktenzeichen XY...ungelöst” seien bundesweit rund 30 Zuschauerreaktionen eingegangen, dazu E-Mails in der Sendung, sagte eine Sprecherin der Polizei in Offenbach am Donnerstag. Der Fall war am Mittwochabend gezeigt worden. Im März 2016 hatte ein Täter eine Rentnerin an ihrer Wohnungstür überfallen und ins Bad gedrängt. Die Frau verlor das Bewusstsein. Der Räuber erbeutete Schmuck, zwei große Sammlungen mit Silbermünzen und rund 2000 Euro Bargeld.

(dpa)