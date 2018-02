Überfall auf Schmuckhändler: Verdächtige gefasst

Nach dem Überfall auf einen Schmuckhändler in Kassel Anfang Februar hat die Polizei drei Männer und eine Frau festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, erfolgte der Zugriff am Freitag in Wohnungen in Kassel und Schleswig-Holstein sowie auf einem Parkplatz an der Autobahn 7. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, den Geschäftsmann ausgeraubt und ihm in den Kopf geschossen zu haben. Der Mann wurde schwer verletzt. Die Täter hatten bei dem Überfall Bargeld und Schmuck erbeutet.

„Wir hatten die Gruppe auf dem Schirm”, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Polizei habe zunächst die 41-jährige Frau auf einem Parkplatz der Autobahn 7 bei Göttingen festgenommen. Dabei sei Schmuck aus der Tat gefunden worden. Kurz darauf nahmen Beamte zwei 31 und 36 Jahre alte Männer in Kassel fest. Den dritte Mann habe man in Schleswig-Holstein gefasst, sagte ein Polizeisprecher. Dem 37-Jährigen werde das versuchte Tötungsdelikt vorgeworfen. Er wurde in eine Lübecker Justizvollzugsanstalt gebracht.

(dpa)