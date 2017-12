US-Autozulieferer übernimmt Rege Motorenteile GmbH

Bei dem finanziell in Schieflage geratenen Thüringer Automobilizulieferer Rege Motorenteile steigt ein US-Unternehmen ein. Als Investor sei der Autozulieferer JD Norman (Illinois) gewonnen worden, teilte der Insolvenzverwalter am Dienstag am Hauptsitz des Unternehmens in Hörselberg-Hainich mit. Damit sei das internationale Bieterverfahren erfolgreich abgeschlossen worden. Das Konzept von JD Norman sehe den Erhalt von rund 1000 Arbeitsplätzen an den Produktionsstandorten von Rege Motorenteile in Thüringen, Hessen und Rumänien vor.

Nach Angaben von Insolvenzverwalter Rüdiger Weiß könnte die Übernahme bereits zum 1. Januar 2018 erfolgen. Das Insolvenzverfahren bei Rege war im April eröffnet worden. Trotzdem sei die Auftragslage gut. Hergestellt werden bei Rege unter anderem auch Kupplungsgehäuse. JD Norman mit Hauptsitz in Addison unterhalte zehn Standorte in den USA, Mexiko, Kanada und Großbritannien. Hergestellt würden Bauteile aus Metall.

(dpa)