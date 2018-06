US-Botschafter Grenell bringt Mutter zu Antrittsbesuch mit

Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat zu seinem Antrittsbesuch in Hessen seine Mutter mitgebracht. Der 51-jährige Diplomat wurde am Montag von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) vor der Staatskanzlei in Wiesbaden begrüßt.

Der Regierungschef erklärte nach der Ankunft seinem US-amerikanischen Gast kurz das historische Gebäude der Staatskanzlei. Danach gingen Grenell, von seine Mutter Judi untergehakt, und Bouffier zu Gesprächen im kleinen Kreis in die Regierungszentrale. An dem politischen Austausch nahm Grenells Mutter jedoch nicht teil.

Der Botschafter ist erst seit kurzem im Amt und hat bereits mehrfach für politische Irritationen gesorgt. Unter anderem rief er in einem Interview zur Stärkung konservativer Kräfte in Europa auf, die US-Präsident Donald Trump freundlich gesonnen sind. Das war in Deutschland als Verstoß gegen die diplomatisch gebotene Zurückhaltung gewertet worden. Wenige Tage später erklärte Grenell, falsch interpretiert worden zu sein.

Außerdem lud der Botschafter den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz - ein Kritiker der deutschen Flüchtlingspolitik - bei dessen Berlin-Besuch im Juni zum Mittagessen ein. Das Treffen kam dann doch nicht zustande.

