USA wollen Auslieferung von Mitglied der Sauerland-Gruppe

Die USA haben die Auslieferung eines in einem hessischen Gefängnis inhaftierten Mitglieds der Terrororganisation Sauerland-Gruppe beantragt. Das bestätigte am Freitag der Sprecher des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt, Ingo Nöhre. Der Mann soll bei einem Aufenthalt in Pakistan auf ein US-Camp geschossen haben.

Die USA wollten mit dem Antrag erreichen, dass der Türke nach Verbüßung seiner Haft ausgeliefert werde, sagte Nöhre. Mit einer Entscheidung über das Gesuch sei erst im Frühjahr 2017 zu rechnen. Zuerst hatte das Magazin „Focus” über den Auslieferungsantrag berichtet.

Adem Yilmaz wurde 2010 in Düsseldorf zu elf Jahren Haft verurteilt. Zusammen mit drei anderen Islamisten hatte er Terroranschläge auf Diskotheken, Flughäfen und US-Einrichtungen in der Bundesrepublik geplant.

(dpa)