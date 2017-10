Udo Bausch gewinnt knapp Bürgermeisterwahl

Bei den Bürgermeisterwahlen am Sonntag in Rüsselsheim hat der parteilose Kandidat Udo Bausch knapp gewonnen. 50,7 Prozent der Wähler entschieden sich für ihn. Für den Amtsinhaber Patrick Burghardt (CDU) stimmten bei der Stichwahl 49,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 37,8 Prozent. Im ersten Wahldurchgang in der Stadt mit 63 000 Einwohnern im Kreis Groß-Gerau hatte Burghardt 49,0 Prozent der Stimmen bekommen, Bausch 25,6 Prozent. Wahlberechtigt waren knapp 44 500 Menschen.

(dpa)