Udo Lindenberg und Nena bei Live Entertainment Gala

Deutsche Musikgrößen wie Udo Lindenberg und Nena oder Matthias Reim haben am Montagabend in Frankfurt die Verleihung des Live Entertainment Award (PRG LEA) mitgefeiert. Vor rund 1400 Besuchern wurden zum zwölften Mal in der Festhalle die Branchen-Trophäen in der Musikindustrie vergeben.

Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen von Veranstaltern, Managern, Agenten, Spielstättenbetreibern und Künstlern. Die Gala wird traditionell von Live-Acts bekannter Musiker begleitet. Miteingeladen waren aus der jungen Musikszene Max Giesinger, Mark Forster, Alina Süggeler (Frida Gold), Daniel Wirtz oder die Lochis.

Die Veranstaltung gilt als offizieller Auftakt der Internationalen Musikmesse, die in Frankfurt am kommenden Donnerstag (5.4.) beginnt und bis zum Sonntag dauert.

