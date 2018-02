Ufo-Schlappe bei Vorwahlen für den Lufthansa-Aufsichtsrat

Unfall auf A3 ADAC fordert Notbremsen für Lastwagen

Mindestens zwei Tote, viele Verletzte. Heute Vormittag hat es auf der A3 in Richtung Limburg heftig gekracht. Mutmaßlich ist ein Lastwagen in ein Stauende gefahren. Oliver Reidegeld vom ADAC erklärt, warum so etwas passiert und was sich dringend ändern muss. mehr