Umbau des Fußballstadions soll 28,5 Millionen Euro kosten

Das marode Fußballstadion am Böllenfalltor von Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 soll für rund 28,5 Millionen Euro saniert und umgebaut werden. Die Stadt übernimmt von den Kosten einen Anteil von 15 Millionen Euro. 10 Millionen Euro will der Verein tragen. Die übrigen 3,5 Millionen Euro kommen vom Land Hessen, wie Stadt und Verein am Dienstag mitteilten. Der Umbau in mehreren Etappen soll bis Ende des Jahres 2020 abgeschlossen sein. Das neue Stadion soll einmal rund 18 600 Zuschauern Platz bieten. Der SV Darmstadt 98 übernimmt außerdem zum 1. Januar 2018 über eine Tochtergesellschaft das Stadion von der Stadt.

(dpa)