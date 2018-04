Umbau des Landesarchivs abgeschlossen: Hedwig Präsident

Der Umbau des Hessischen Landesarchivs ist abgeschlossen. In der Einheitsbehörde sind nun die drei Archive in Wiesbaden, Darmstadt und Marburg gebündelt worden, wie Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Als erster Präsident des Hessischen Landesarchivs wurde Andreas Hedwig ernannt. Der Archivar hatte Mitte 2014 mit dem Umbau der Organisationsstrukturen begonnen.

Die drei Staatsarchive werden als Abteilungen des Landesarchivs ihre Funktionen als Häuser der Geschichte und Bewahrer des schriftlichen kulturellen Erbes des Landes behalten, erklärte der Minister. Gleichzeitig könnten die Häuser durch die neue Struktur aber nun von der Zusammenarbeit profitieren.

(dpa)