Umfrage: Keine Mehrheit für Schwarz-Grün in Hessen

Rund sieben Monate vor der Landtagswahl in Hessen zeichnet sich nach einer Umfrage keine Mehrheit für eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition oder ein linkes Bündnis ab. Wie die am Donnerstag veröffentlichte Befragung der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des Radiosenders Hit-Radio FFH und der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung” ergab, käme die regierende CDU derzeit auf einen Wert von 31 Prozent. Zweitstärkste Kraft wäre die SPD mit 26 Prozent.

Für die Grünen würden sich nach der repräsentativen Umfrage unter mehr als 1000 Hessen 13 Prozent der Befragten aussprechen. Die Linken kämen auf 8 Prozent und die FDP auf 7 Prozent der Stimmen, wenn an diesem Sonntag Landtagswahl wäre. Die AfD würde mit 10 Prozent ebenfalls in den hessischen Landtag einziehen.

In Hessen regiert derzeit ein Bündnis von CDU und Grünen. Die kommende Landtagswahl ist am 28. Oktober. Beim letzten Urnengang im Jahr 2013 hatte die CDU 38,3 Prozent erreicht, die SPD kam auf 30,7 Prozent. Die Grünen lagen bei 11,1 Prozent. Die Linkspartei hatte 5,2 Prozent und die FDP 5,0 Prozent erreicht. Die AfD hatte mit 4,1 Prozent den Einzug in den Wiesbadener Landtag nicht geschafft.

