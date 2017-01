Umfrage: Keine Mehrheit für Schwarz-Grün

Noch kein Ende des Busfahrerstreiks absehbar

Frankfurt/Darmstadt. Auch am vierten Streiktag der Busfahrer in Hessen ist kein Ende des Arbeitskampfes abzusehen. Verdi-Verhandlungsführer und Streikleiter Jochen Koppel zeigte sich am Donnerstag entschlossen, den Streik weiterzuführen. mehr