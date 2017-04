Umfrage: Nicht einmal jeder Zehnte kennt Notdienst-Nummer

Die bundesweite Nummer des ärztlichen Notdienstes 116 117 ist großen Teilen der hessischen Bevölkerung unbekannt. Dies ergab eine landesweite Umfrage der Hessischen Krankenhausgesellschaft (HKG), die am Dienstag veröffentlicht wurde. Befragt wurden 4452 Patienten, von denen nur gut sechs Prozent die Nummer korrekt benennen konnten. Grund für die Umfrage war der deutliche Anstieg von Patienten in Notaufnahmen in den vergangenen Jahren. Von 2013 bis 2015 hatte sich die Zahl der ambulanten Fälle um 8,5 Prozent erhöht. Drei von vier Befragten, die außerhalb der Sprechstundenzeiten in die Notaufnahme kamen, erklärten, sie hatten zuvor weder den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (ÄBD) angerufen noch eine ÄBD-Praxis aufgesucht.

