Umfrage: Rüdesheim war schönste Weihnachtsstadt

Rüdesheim am Rhein war laut einer Online-Umfrage im vergangenen Advent die schönste Weihnachtsstadt in Deutschland. Auf dem zweiten Platz liegt mit Büdingen in der Wetterau ebenfalls eine hessische Stadt, wie die Frankfurter Christmasworld am Montag mitteilte. Die nach eigenen Angaben weltgrößte Weihnachtsmesse hatte zu der bundesweiten Abstimmung im Internet aufgerufen. Dabei erhielt Rüdesheim 9039 Stimmen, auf Büdingen entfielen 8937. Die weiteren Plätze belegen Chemnitz (7066), Bad Salzuflen (4462) und Gera (3647). Insgesamt beteiligten sich 49 Städte an der Umfrage. Die Christmasworld findet vom 27. bis 31. Januar in Frankfurt statt. Die Preisverleihung ist für den 30. Januar geplant.

(dpa)