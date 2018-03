Hessen: Umfrage: Vize-Regierungschef Al-Wazir beliebtester Politiker

Hessens stellvertretender Regierungschef Tarek Al-Wazir ist nach einer Umfrage der beliebteste Politiker im Land. Der Grünen-Politiker und Wirtschaftsminister rangiert damit vor Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), wie die am Freitag veröffentlichte Befragung der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des Radiosenders Hit-Radio FFH und der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung” ergab. Auf Rang drei landete SPD-Partei- und Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel.

Fast die Hälfte (45 Prozent) der befragten Hessen hätten nach der Landtagswahl im Herbst lieber den amtierenden Regierungschef Bouffier als Ministerpräsident. SPD-Herausforderer Schäfer-Gümbel kam bei der Frage der Meinungsforscher auf 34 Prozent. 21 Prozent gaben bei der repräsentativen Befragung von über 1000 Hessen jedoch an, dass sie sich weder für den einen noch den anderen Politiker entscheiden können. Die kommende Landtagswahl ist am 28. Oktober. In Hessen regiert derzeit ein Bündnis von CDU und Grünen.

Bei der Frage nach den wichtigsten Problemen in Hessen wurden den Angaben zufolge die Themen Schule und Bildung, Flüchtlinge und Integration und der Verkehr sowie die Komplexe Wohnungsmarkt und Mieten und Familie, Jugend und Kinder genannt. Rund zwei Drittel der Befragten hätten aber auch angegeben, dass die Landesregierung mehr für die Versorgung der ländlichen Regionen Hessens tun müsse.

(dpa)