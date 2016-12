Umgekippter Betonmischer blockiert Bundesstraße bei Marburg

Ein umgekippter Betonmischer hat am Donnerstag bei Marburg über Stunden Hinweg eine Bundesstraße blockiert. Wie die Polizei mitteilte, lief dabei ein Teil des Betons aus und verteilte sich auf der Straße. Der 61 Jahre alte Fahrer des Lastwagens wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Er war nach ersten Ermittlungen mit seinem 32-Tonner nahe Kirchhain aus zunächst unbekannter Ursache ins Schlingern geraten. Dabei kippte der Wagen um. Die Straße blieb deswegen so lange gesperrt, weil der ausgelaufene Beton mühsam aufgenommen werden musste. Außerdem wurde für die Bergung des Lastwagens ein großer Kranwagen gebraucht.

(dpa)