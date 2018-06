Umgekippter Lastwagen blockiert Bundesstraße in Nordhessen

Ein auf die Seite gekippter Lastwagen hat für Behinderungen auf der Bundesstraße 251 bei Wolfhagen in Nordhessen gesorgt. Der 51 Jahre alte Fahrer des für Kanalreinigungsarbeiten eingesetzten Lastwagens war am Mittwoch vermutlich aus Unachtsamkeit von der Straße abgekommen und in die Böschung geraten, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Der Fahrer sei dabei leicht verletzt worden. Für die Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt. Die Helfer müssten erst die Tanks leerpumpen, ehe der Lkw aufgerichtet werden könne, teilten die Beamten mit. Sie schätzten den Schaden auf etwa 200 000 Euro.

(dpa)