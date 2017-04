Umgekippter Lkw blockiert Verkehr auf A 45

Ein umgekippter Lastwagen hat am Dienstagmorgen für Behinderungen auf der Autobahn 45 gesorgt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach Polizeiangaben hatte der Mann gegen 5 Uhr aus zunächst unbekannten Gründen die Kontrolle über den Lkw verloren, als er zwischen dem Wetzlarer Kreuz und der Abfahrt Wetzlar Ost in Richtung Hanau unterwegs war. Bei der Abfahrt zur Bundesstraße 49 fuhr das Fahrzeug demnach über einen Fahrbahnteiler und kippte auf die linke Seite. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seiner Kabine geborgen werden. Er wurde in eine Klinik gebracht. Der Verkehr floss zunächst einspurig am Unfallort vorbei. Zur Bergung des Lkws sollte am Wetzlarer Kreuz eine vorübergehende Vollsperrung in Richtung Hanau eingerichtet werden.

(dpa)