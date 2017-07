Umgekippter Obstlaster: Sperrung am Westkreuz Frankfurt

Ein umgekippter Obstlaster hat in der Nacht zu Freitag am Westkreuz Frankfurt für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wegen der Bergungsarbeiten sei die Tangente auf die Autobahn 648 Richtung Eschborn gesperrt, sagte ein Sprecher der Polizei Frankfurt. Die Bergungsarbeiten dauerten am Morgen noch an. Zuerst hatte die Hessenschau darüber berichtet.

Laut Polizei war der Fahrer gegen 1.20 Uhr auf der A5 Richtung Darmstadt unterwegs. Auf der Verbindung zur A648 verlor er die Kontrolle über den Lastwagen. Das Fahrzeug kippte um, Paletten mit Obst fielen auf die Fahrbahn. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Unfallursache sei noch unklar, erklärte die Polizei. Autofahrer sollten über das Nordwestkreuz und die A66 ausweichen.

(dpa)