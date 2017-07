Umgestürzter Lastwagen sorgt für Stau auf A7

Ein umgestürzter Lastwagen hat am Freitag auf der Autobahn 7 bei Kassel für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. In Richtung Norden seien die Fahrspuren für mehrere Stunden komplett gesperrt worden, berichtete die Polizei. In der Gegenrichtung wurde eine Spur freigegeben. Der 62 Jahre alte Lkw-Fahrer konnte nach dem Unfall am Mittag sein Fahrzeug selbst. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.

(dpa)