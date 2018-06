Umweltauflagen: Kleine Wasserkraftwerke fürchten um Existenz

Schärfere Umweltauflagen machen kleinen Wasserkraftwerken in Hessen zu schaffen. Ein neuer Erlass des Landes schreibe Mindestwassermengen in Flüssen vor und zwinge die Betreiber zur Aufgabe ihres Mühlenbetriebes, sagt Ronald Steinhoff von der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Wasserkraftwerke im mittelhessischen Lollar. Man gehe davon aus, dass der Verlust von Strom aus Wasserkraft bis zu 120 Gigawattstunden pro Jahr betragen könnte. „Dies entspricht rund fünf Prozent des Gesamtanteiles des stetigen, erneuerbaren Stromes in Hessen und damit der Versorgung einer Kleinstadt wie Marburg”, erklärt Steinhoff.

Von den 3625 Anlagen im Land sind 89 Prozent Ausleitungskraftwerke. Sie müssen Wasser aus Flüssen abzweigen, um Energie zu gewinnen. Ist nicht genug Wasser da, kann es zu Einschränkungen oder zur Schließung kommen. Betroffen ist vor allem Nordhessen. Derzeit laufen beim Regierungspräsidium (RP) 16 Verfahren gegen Wasserkraftwerke. Diese könnten bald die Gerichte beschäftigen: „9 von 10 Betreibern sind bereit zu klagen”, sagte ein Sprecher des RP. Aufgrund geringer Gerichtskosten seien Klagen attraktiv für die Betreiber.

(dpa)