Klage beim Landgericht Frankfurt eingereicht: Umwelthilfe verklagt Ikea wegen Elektroschrott-Rücknahme

Ungewöhnliche Trauerarbeit eines Pfarrers Im Garten der Erinnerung

Neuhof. Was haben Bayern-Becher, Wanderstöcke und Schuhleisten gemeinsam? Sie befinden sich in einem Garten der Erinnerung in Osthessen. Ein katholischer Pfarrer betreibt eine besondere Form der Trauerarbeit und fabriziert aus dem Nachlass von Verstorbenen kleine Kunstwerke. mehr