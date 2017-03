Umweltministerin Hinz überreicht Hessischen Imkerpreis

Junge Frau stirbt bei Unfall auf Bundesstraße in Osthessen

Bad Hersfeld. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 in Osthessen ist eine junge Autofahrerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, war die 20-jährige Frau am Sonntag von Bad Hersfeld in Richtung mehr