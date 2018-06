Umweltministerin stellt neue Strategie fürs Ried vor

Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) stellt heute in der Zentralkläranlage Büttelsborn eine neue Landesstrategie gegen Spurenstoffe im hessischen Ried vor. Dabei handelt es sich um Bestandteile von Medikamenten, Haushalts- und Industriechemikalien oder Pflanzenschutzmitteln, die über verschiedene Wege in die Bäche und Flüsse gelangen. Dort haben sie negative Auswirkungen auf die Gewässer als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und auf das Grundwasser.

Nach Angaben des hessischen Umweltministeriums sind bei Analysen im Jahr 2015 mehr als 100 von 295 untersuchten Spurenstoffen an den Oberflächen- und Grundwassermessstellen nachgewiesen worden. Besonders häufig waren demnach Stoffe aus Arzneimitteln. Aber auch das in Geschirrspülmittel vorhandene Benzotriazol oder die in Insektenabwehrmitteln enthaltene Icaridinsäure wurden häufiger nachgewiesen.

