Umzug der Uni-Bibliothek auf Zielgeraden: Probebetrieb

Der Mammut-Umzug der Marburger Universitätsbibliothek (UB) in ihr neues Gebäude ist fast geschafft. Seit Anfang der Woche läuft der Probebetrieb am neuen Standort, wie UB-Sprecherin Lydia Kaiser am Dienstag berichtete. Nun müssten sich die Abläufe zwischen Nutzern, Mitarbeitern und Technik einspielen. Außerdem werden in den nächsten Tagen noch die letzten von insgesamt rund 3,2 Millionen Büchern, Zeitschriften und anderen Medien in den Neubau gebracht. Dabei gehe es beispielsweise um ältere Bestände, sagte Kaiser. Die Bibliothek wird offiziell am 30. April eröffnet.

Der Umzug läuft seit Mitte Januar. Der rund 110 Millionen Euro teure Neubau ist das Herzstück eines geisteswissenschaftlichen Campusbereichs, der derzeit in der Marburger Innenstadt entsteht. Das bisherige UB-Gebäude stammt aus den 1960er Jahren und genügte nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Forschung und Lehre.

