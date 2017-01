Umzug nach Offenbach? Das geht für Niko Kovac gar nicht

Niko Kovac ist seit nicht einmal einem Jahr Trainer von Eintracht Frankfurt, doch mit der besonderen Rivalität zwischen seiner neuen Stadt und dem kleinen Nachbarn Offenbach ist er offensichtlich schon bestens vertraut. Auf die Frage, ob er sich auch vorstellen könne, nach Offenbach zu ziehen, sagte Kovac in einem Interview des Privatsenders Hit Radio FFH jedenfalls: „Das geht von Hause aus für mich nicht. Dann kann ich mir die Arbeitspapiere, glaube ich, sofort wieder abholen.” Der 45-Jährige wohnt in Frankfurt nach wie vor in einem Hotel, seine Familie lebt weiterhin in Salzburg.

(dpa)