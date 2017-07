Unachtsamer Autofahrer verursacht hohen Sachschaden auf A3

Bei einem Unfall mit zwei Lastwagen ist auf der Autobahn 3 bei Limburg ein Sachschaden von geschätzt mehr als 200 000 Euro entstanden. An der Anschlussstelle Limburg-Nord sei am Montag ein Autofahrer unachtsam auf die Autobahn Richtung Norden gefahren, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden. Daraufhin seien zwei Lastwagen ineinandergekracht. Verletzt wurde niemand. Der Autofahrer fuhr zunächst einfach weiter, konnte kurz darauf aber ausfindig gemacht werden.

(dpa)