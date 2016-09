Unbekannte legen Stein auf Straße und gefährden Verkehr

Atembeschwerden in Wiesbaden wegen ausgetretenem Reizgas

Wiesbaden. Wegen ausgetretenem Reizgas haben rund 15 Menschen in Wiesbaden über Atembeschwerden geklagt. Feuerwehr und Notarzt wurden am Freitag in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Innenstadt gerufen, wie die Feuerwehr mitteilte. mehr