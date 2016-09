Unbekannte rauben mit vorgehaltener Pistole Drogeriemarkt aus

Ein Räuber-Duo hat einen Drogeriemarkt in Gudensberg (Schwalm-Eder-Kreis) überfallen und eine unbekannte Summe Geld erbeutet. Wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte, bedrohten die vermummten Täter kurz vor Ladenschluss am Montagabend eine Angestellte des Geschäfts mit einer Pistole und raubten Geld aus der Kasse. Auf der Flucht traten sie mehrfach gegen die automatische Glastür - nach Polizeiangaben hatte diese sich nicht schnell genug geöffnet. Die Räuber entkamen. Die Fahndung nach ihnen läuft.

(dpa)