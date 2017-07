Unbekannte überfallen Kunden in Lebensmittelgroßhandel

Zwei maskierte Männer haben in einem Lebensmittelgroßhandel in Groß-Gerau einen Kunden überfallen und niedergeschlagen. Einer der Täter bedrohte den 42-Jährigen im Eingangsbereich mit einer Pistole, der andere schlug mit einer Eisenstange auf ihn ein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend raubten die beiden ihm eine Umhängetasche mit einer größeren Summe Bargeld und fesselten ihn mit Klebeband. Aus dem Großhandel selbst wurde nichts gestohlen. Das Opfer konnte sich selbst befreien und rief die Polizei. Beiden Tätern gelang die Flucht.

(dpa)