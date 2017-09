Unbekannte wollen Geldautomaten sprengen und scheitern

Unbekannte haben versucht, einen Geldautomaten in Nauheim (Kreis Groß-Gerau) zu sprengen. Das Gerät in einem Bankgebäude sei durch die Explosion am frühen Mittwochmorgen beschädigt, aber nicht aufgesprengt worden, sagte ein Polizeisprecher. Vermutlich hätten die Täter keine Beute gemacht. Das Gebäude wurde bei der Sprengung nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Tätern ein.

(dpa)