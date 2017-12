Ein Unbekannter hat am frühen zweiten Weihnachtsfeiertag in Wiesbaden grundlos auf einen 20-Jährigen eingeprügelt und diesen leicht verletzt. Der Unbekannte habe den 20-Jährigen plötzlich niedergeschlagen und auf den am Boden liegenden Mann eingetreten, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Zwei Begleiter des Schlägers hielten diesen demnach zurück und verhinderten weitere Tritte. Eine Fahndung verlief zunächst ergebnislos.

(dpa)