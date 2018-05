Polizei: Unbekannter überfällt Bäckerei in Limburg

Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen eine Bäckerei in der Kirchstraße in Lindenholzhausen überfallen. Der Täter betrat gegen 6.50 Uhr das Geschäft, der Mann soll eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht haben. Das teilte die Polizei am Freitagmittag mit.

Der Täter griff in die Kasse der Bäckerei, entwendete etwa 100 Euro Bargeld und flüchtete mit dem Geld zu Fuß in Richtung Wendelinusstraße.

Der Mann soll etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 groß und schlank gewesen sein. Bekleidet war der Täter nach Polizeiangaben mit einem grauen Sweatshirt, die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Zudem soll der Mann seinen Mund mit einem rot-weißem Tuch bedeckt und eine dunkle Baseballkappe getragen haben.

Zeugen oder Hinweisgeber bittet die Polizei, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

red