Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Freitag eine Tankstelle in Gießen überfallen. Wie die Polizei mitteilte, erbeutete er mehrere Hundert Euro in bar und flüchtete zu Fuß. Der Täter sei kurz nach Mitternacht an der Tankstelle aufgetaucht, habe die Angestellte mit Worten bedroht und Geld gefordert. Die Frau war den Angaben zufolge zu diesem Zeitpunkt alleine.

(dpa)